МТС запустила страховку для детей от мошенников с покрытием до 1,5 млн рублей

МТС запустила страхование детей от мошеннических схем. Абоненты тарифа Junior смогут получить компенсацию до 1,5 млн рублей, если ребенок станет участником мошеннической схемы и из-за этого семья понесет финансовые потери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СЮ Уроженец Сахалина...
- П Автокрановщик с С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым