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СахПресс

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МТС запустила страховку для детей от мошенников с покрытием до 1,5 млн рублей

МТС запустила страховку для детей от мошенников с покрытием до 1,5 млн рублей

МТС запустила страхование детей от мошеннических схем. Абоненты тарифа Junior смогут получить компенсацию до 1,5 млн рублей, если ребенок станет участником мошеннической схемы и из-за этого семья понесет финансовые потери.

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