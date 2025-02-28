Трагедия на Филиппинах: акулы и утопление унесли жизни двух русских туристов

На Филиппинах трагически погибли два русских туриста: один из них утонул, а второго атаковали акулы. Сведения о случившемся предоставлены филиппинской береговой охраной, ссылаясь на агентство Associated Press.
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