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Бизнес журнал. Урал

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На Урал с начала года импортировали винограда более чем на 390 млн рублей

На Урал с начала года импортировали винограда более чем на 390 млн рублей

Узбекистан поставил на Урал 68% всего импортного винограда, лидером по объему поставок стала Свердловская область.

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