Две новые блок-секции для переселенцев в Нижнеудинске готовы почти на 100 %

В городе Нижнеудинске завершают строительство двух блок-секций для переселенцев из аварийного жилья. Накануне ход стройки проверил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин.
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