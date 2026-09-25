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Копеечка - Объявления Донбасса

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2 комнатная квартира 51кв.м улица Петровского Текстильщик в Донецке - 2 500 000 руб

2 комнатная квартира 51кв.м улица Петровского Текстильщик в Донецке - 2 500 000 руб

Продается 2 ком квартира Кировский р-н, мкрн Текстильщик, ул. Петровского 124 Б Этаж 12\14 Общая площадь 51 м² Состояние под ремонт.

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