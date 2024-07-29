Граждан Японии призвали отказаться от поездок в РФ

Политика как она есть

Японское правительство призвало граждан страны отказать от поездок в Россию из-за некой «опасности». Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Есимаса Хаяси на фоне визита в Москву депутата верхней палаты парламента Мунео Судзуки.