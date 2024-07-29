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Политика как она есть

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Граждан Японии призвали отказаться от поездок в РФ

Граждан Японии призвали отказаться от поездок в РФ

Японское правительство призвало граждан страны отказать от поездок в Россию из-за некой «опасности». Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Есимаса Хаяси на фоне визита в Москву депутата верхней палаты парламента Мунео Судзуки.

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