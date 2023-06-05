Эндокринолог Павлова призвала россиян отказаться от каш быстрого приготовления

Эндокринолог Зухра Павлова сообщила о вреде каш быстрого приготовления на завтрак. Заваривая такую крупу, человек получает не заряд бодрости, а вред для организма.
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