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Роботы-нарушители: беспилотники Waymo стали чемпионами по штрафам за парковку

Роботы-нарушители: беспилотники Waymo стали чемпионами по штрафам за парковку

Пока энтузиасты спорят о том, когда искусственный интеллект окончательно вытеснит человека из-за руля, роботакси Waymo стали настоящими чемпионами по административным штрафам.

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