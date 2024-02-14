Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 14 февраля 🌲 В Симферополе +10 и ливень В Севастополе +11 и ливни В Евпатории +10 и ливни В Джанкое +9 и ливни В Ялте +12 и ливни В Алуште +12 и ливень В Керчи +11 и пасмурно В Армянске +9 и ливни В Красноперекопске +8 и ливни В Бахчисарае +11 и ливень В Феодосии +10 и ливни В Судаке +12 и ливень Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.