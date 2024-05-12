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WRC. Ралли Португалии. Ожье выиграл гонку, Тянак – 2-й, Невилль – 3-й, Грязин – лучший в зачете WRC2

Ожье выиграл Ралли Португалии. Восьмикратный чемпион WRC одержал свою вторую победу в нынешнем сезоне, в котором француз выступает не на всех этапах.

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