В Турции при крушении вертолета Ми-8 пострадали трое россиян

Трое российских граждан, которые работали в составе экипажа вертолета Ми-8, получили травмы при совершении аварийной посадки на юго-востоке Турции, сообщает генеральное управление лесного хозяйства республики.
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