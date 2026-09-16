ИИ в суде: как искусственный интеллект ускорит правосудие и снизит нагрузку на суды

Директор центра искусственного интеллекта и анализа больших данных КФУ имени Вернадского, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института Марина Руденко в эфире«Радио Крым» рассказала о перспективах использования искусственного интеллекта в судебной системе.
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