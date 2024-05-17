Путин раскрыл главную задачу Белоусова на посту главы Минобороны

МОСКВА, 17 мая, ФедералПресс. Президент РФ во время пресс-конференции в Харбине заявил, что новый глава Минобороны Андрей Белоусов способен координировать деятельность министерства со всеми другими ведомствами.
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