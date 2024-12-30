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Вучич рассказал, как западные послы заступились за украинского шпиона

Вучич рассказал, как западные послы заступились за украинского шпиона

Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что украинец, который, по информации сербских СМИ, был завербован спецслужбами Хорватии и прибыл в Сербию для участия в студенческих протестах с целью дестабилизации ситуации в стране, уже задерживался в республике в 2022 году вместе с другими гражданами Украины за сбор данных об объектах военной инфраструктуры.

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