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Пятый канал

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«Величайший лидер в мире»: Стивен Сигал о Владимире Путине

«Величайший лидер в мире»: Стивен Сигал о Владимире Путине

Американский актер и спецпредставитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал назвал президента РФ Владимира Путина величайшим мировым лидером.

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