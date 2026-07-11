«Величайший лидер в мире»: Стивен Сигал о Владимире Путине

Американский актер и спецпредставитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал назвал президента РФ Владимира Путина величайшим мировым лидером.
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