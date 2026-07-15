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Sber AI и ПФК ЦСКА разработали ИИ для долгосрочной идентификации футболистов по видео с одной камеры

Sber AI и ПФК ЦСКА разработали ИИ для долгосрочной идентификации футболистов по видео с одной камеры

Современная футбольная аналитика обычно опирается на трекинговые данные — точную информацию о перемещении игроков и мяча, позволяющую строить тепловые карты, рассчитывать пройденную дистанцию, анализировать передачи, прессинг, открытия и командную структуру.

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