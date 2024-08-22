FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    И каковы реальные  причины ??? или это сговор продавцов ??? Коррупция разъедает все на своем пути , она уже все тормо...BMW X1 и BMW X3 п...
  • Людмила Лепаева
    Пока никаких доказательствСМИ: ВС РФ нанесл...
  • Игорь Ямкач
    И в чем он Вас обманул?Жерар Депардье до...

В России предложили изменить правила выплаты пособий по безработице предпенсионерам

В России предложили изменить правила выплаты пособий по безработице предпенсионерам

В Госдуму внесут законопроект о выплате пособий по безработице предпенсионерам Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, изменяющий правила выплаты пособий по безработице гражданам предпенсионного возраста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх