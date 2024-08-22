В России предложили изменить правила выплаты пособий по безработице предпенсионерам

В Госдуму внесут законопроект о выплате пособий по безработице предпенсионерам Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, изменяющий правила выплаты пособий по безработице гражданам предпенсионного возраста.
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