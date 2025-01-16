От заката до рассвета: экранизация Until Dawn от режиссёра «И гаснет свет…» получ...

От заката до рассвета: экранизация Until Dawn от режиссёра «И гаснет свет…» получила первый трейлерВслед за недавним тизером кинокомпании Sony Pictures Entertainment, Screen Gems и PlayStation Productions представили первый трейлер экранизации интерактивного фильма ужасов Until Dawn от студии Supermassive Games.