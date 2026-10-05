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Бизнес журнал. Урал

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Более 30 тысяч зрителей собрал первый матч сборной России в Екатеринбурге

Более 30 тысяч зрителей собрал первый матч сборной России в Екатеринбурге

Матч стал историческим для Екатеринбурга — сборная России впервые сыграла в столице Среднего Урала, собрав более 30 тысяч зрителей.

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