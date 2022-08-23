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В Магадане полицейские в преддверии 77-летия со Дня рождения вручили гражданину Донецкой Народной Республики российский паспорт

В Магадане полицейские в преддверии 77-летия со Дня рождения вручили гражданину Донецкой Народной Республики российский паспорт

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Магадану вручили российский паспорт Владимиру Корнилову, прибывшему из Донецкой Народной Республики.

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