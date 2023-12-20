Тренер Светлов заявил, что Овечкину в игре не хватает последнего паса

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Светлов рассказал, что нужно российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину для того, чтобы прервать безрезультативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).