На территории складской базы в САО ликвидировали 38 самостроев

Территорию складской базы в районе Восточное Дегунино освободили от самостроя. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.