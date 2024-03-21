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pisec

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В роли Рикардо

В роли Рикардо

"Я люблю Люси" - один из самых популярных ситкомов на американском телевидении. Его аудитория доходила до 60 миллионов человек, а когда показывалась очередная серия с 9 до 09:30 вечера раз в неделю, то улицы городов пустели и потребление электричества резко падало: все усаживались перед телевизором, чтобы смотреть "Я люблю Люси".

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