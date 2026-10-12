Капсюльные винтовки Спрингфилдского арсенала

Винтовка образца 1861 года в Национальном музее американской историиЭто Арсенал. От пола до потолкаПоднимаются отполированные стволы,Но из их безмолвных стволов не льется гимн,Не пугает деревни странной тревогой.
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