Аналитик оценил позицию России на переговорах по Украине

Глава турецкого Центра по изучению кризисов в Европе Ниджат Сезгин заявил, что Россия обладает сильными позициями при обсуждении инициатив по урегулированию конфликта на Украине благодаря действиям российской армии.
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