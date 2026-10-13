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Аналитик оценил позицию России на переговорах по Украине

Аналитик оценил позицию России на переговорах по Украине

Глава турецкого Центра по изучению кризисов в Европе Ниджат Сезгин заявил, что Россия обладает сильными позициями при обсуждении инициатив по урегулированию конфликта на Украине благодаря действиям российской армии.

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