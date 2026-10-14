Сегодня – 330-летие со дня образования Кубанского казачьего войска: мужество и защита Отечества

В этом году ККВ отмечает знаковую юбилейную дату – 330-летие. С юбилеем войско поздравляет ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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