Белый дом: переговоры Уиткофа в РФ помогут урегулированию на Украине

Переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина, которые сегодня проходят в Санкт-Петербурге, могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии