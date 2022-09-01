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Победители четвертого сезона конкурса «Лидеры России» взошли на Эльбрус

Победители четвертого сезона конкурса «Лидеры России» взошли на Эльбрус

  Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» совершили восхождение на Эльбрус Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта  Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» совершили восхождение на Эльбрус Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» — 1 сентября совершили восхождение на гору Эльбрус — высшую горную вершину России и Европы.

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