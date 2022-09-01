Победители четвертого сезона конкурса «Лидеры России» взошли на Эльбрус

Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» совершили восхождение на Эльбрус Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» совершили восхождение на Эльбрус Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» — 1 сентября совершили восхождение на гору Эльбрус — высшую горную вершину России и Европы.