Надежда Стрелец, которую ранее массово критиковали за "токсичное" поведение во время интервью, рассказала о низких охватах в соцсетях и связала их падение с тем, что её перестали "хейтить".
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