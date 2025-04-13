🇺🇦🇺🇸 выведенная из строя американская бронемашина HMMWV боевиков ВСУ на Сумском направлении💥 #Украина #ВСУ #HMMWV #Демилитаризация.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦🇺🇸 выведенная из строя американская бронемашина HMMWV боевиков ВСУ на Сумском направлении💥 #Украина #ВСУ #HMMWV #Демилитаризация.
Свежие комментарии