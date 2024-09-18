Путин их предупредил. В США паника после слов российского лидера Юлия СоколоваВ ходе последних переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером было принято решение не снимать ограничения на удары Вооружённых сил Украины дальнобойным оружием вглубь территории России.
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