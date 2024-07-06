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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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2025 елда Федераль Сабан туе Якутск шәһәрендә була

Марий Эл Республикасы Йошкар-Ола шәһәре Медведевский ипподромында XXIV Федераль Сабантуй башланды. Ачылыш тантанасында Марий Эл республикасы башлыгы Юрий Зайцев 2025 елда Федераль Сабантуй үтәчәк Саха-Якутия республикасына Сабантуй символы – Тулпар Атны тапшырды.

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