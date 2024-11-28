Забрала у бедной женщины последние пятьсот рублей

К нам приезжали знакомые, друзья, чтобы попрощаться с мужем. Один хотел помочь деньгами, у другого была машина, и он предложил меня подвезти, чтобы я успела управиться с похоронными делами, – мол, не пристало тебе в такой день на своих двоих путешествовать или общественным транспортом.