Появился список наёмников из Франции, попавших под удар Армии России в Харькове

Частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, передали в распоряжение РИА Новости французские волонтеры из организации SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях.
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