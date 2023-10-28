По правде говоря, я не думал, что после недавней публикации моей статьи о подготовке спецслужбами США и Британии украинских диверсантов и террористов к поднятой в ней теме придется вернуться так быстро.
Покушение на Олега Царева – сколько трагедий нужно для прозрения?
Комментарии
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E
Ed
Пока ответ на эти непонятки, увы, один --> слишком низкая квалификация для организации таких служб и обеспечения их эффективных действий!
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3 д.
Андрей
человек не бедный ,не глупый , в теме, в Крыму - позаботься о своей безопасности.
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3 д.
Сергей К
Пока Царёв единственный достойный кандидат на главу освобождённой украины , поэтому на него и нападения, других завистливых возможных кандидатов.
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3 д.
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