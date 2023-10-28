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Несекретные материалы

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Покушение на Олега Царева – сколько трагедий нужно для прозрения?

Покушение на Олега Царева – сколько трагедий нужно для прозрения?

По правде говоря, я не думал, что после недавней публикации моей статьи о подготовке спецслужбами США и Британии украинских диверсантов и террористов к поднятой в ней теме придется вернуться так быстро.

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Комментарии
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E
Ed
Пока ответ на эти непонятки, увы, один  --&gt; слишком низкая квалификация для организации таких служб и обеспечения их эффективных действий!
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3 д.
Андрей
человек не бедный ,не глупый , в теме, в Крыму - позаботься о своей безопасности.
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3 д.
Сергей К
Пока Царёв единственный достойный кандидат на главу освобождённой украины , поэтому на него и нападения, других завистливых возможных кандидатов.
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3 д.

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