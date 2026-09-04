Банки меняют правила кешбэка: почему привычная выгода исчезает и как вернуть больше денег Елена ГалицкаяКешбэк долгое время оставался одним из самых понятных способов сэкономить: покупатель расплачивается картой, а банк возвращает часть потраченных средств.