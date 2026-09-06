В ФИФА сообщили, что Инфантино будет баллотироваться на новый срок

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что глава организации Джанни Инфантино намерен переизбраться на этот пост, сообщил журналист Роб Харрис.
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