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Овечкин забил 789-й гол в НХЛ. До Хоу – 12 шайб, до Гретцки – 105

Овечкин забил 789-й гол в НХЛ. До Хоу – 12 шайб, до Гретцки – 105

Александр Овечкин забил 789-й гол в НХЛ. Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:5 Б).

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