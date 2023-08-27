Буш пригрозил Медведеву - "Только попробуй тронуть американских военных". Но ответ лидера РФ заставил США глотать пыль

Проблема началась еще в 2008 году: в частности тогда в Грузии началась агрессия против России. Вина за произошедшее лежала на первых лицах, ведь это они принимали решения.
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