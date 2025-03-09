️«Жители, проживающие по ул.Автотранспортная, Рабочая, обращаемся к руководству города. За уборку мусора платим и прописанные и не прописанные, а вокруг контейнеров мусор не убирается годами.
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️«Жители, проживающие по ул.Автотранспортная, Рабочая, обращаемся к руководству города. За уборку мусора платим и прописанные и не прописанные, а вокруг контейнеров мусор не убирается годами.
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