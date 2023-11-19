Addiction: внутриутробное воздействие каннабиса связано с преждевременными родами

Метаанализ 57 исследований с участием более 12 миллионов младенцев показывает, что пренатальное воздействие каннабиса увеличивает риск преждевременных родов, низкого веса при рождении и необходимости госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН).