В Бельгии признали незаконным отказ в разблокировке активов россиян

Госсовет Бельгии признал незаконным отказ властей разморозить активы российского BCS Bank. Бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть заявление банка о разблокировке средств.
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