Бартон сравнил экс-футболистку Англии и «Арсенала» Скотт в роли ведущей на ТВ с маньяком, убившим 36 женщин

В январе бывший хавбек «Ман Сити» и «Ньюкасла» призвал убрать с ТВ двух экс-футболисток Эниоле Алуко и Люси Уорд и сравнил их с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек: «Инклюзивность – это куча дерьма».
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