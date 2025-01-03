💊🇵🇱 Как Польша борется (или делает вид, что борется) с фентанилом Польские власти опять делают вид, что изо всех сил борются с ростом зависимости от психоактивных веществ.
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💊🇵🇱 Как Польша борется (или делает вид, что борется) с фентанилом Польские власти опять делают вид, что изо всех сил борются с ростом зависимости от психоактивных веществ.
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