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Глава ЕК не ожидает проблем с поставками газа

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не ожидает трудностей с поставками газа в ЕС, поскольку "Газпром" выполняет все свои договорные обязательства.

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