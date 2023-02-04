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Структура будет сформирована на основе цифровой платформы, которую разработает концерн «Техмаш» на базе отечественного ПО

Структура будет сформирована на основе цифровой платформы, которую разработает концерн «Техмаш» на базе отечественного ПО

Входящий в «Ростех» концерн «Техмаш» стал обладателем гранта на внедрение цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производства (КТПП) на базе отечественного программного обеспечения.

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