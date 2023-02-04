Структура будет сформирована на основе цифровой платформы, которую разработает концерн «Техмаш» на базе отечественного ПО

Входящий в «Ростех» концерн «Техмаш» стал обладателем гранта на внедрение цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производства (КТПП) на базе отечественного программного обеспечения.
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