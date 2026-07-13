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Концепт Peugeot E-5008 Dog Edition: собачья радость

Концепт Peugeot E-5008 Dog Edition: собачья радость

Концепт Peugeot E-5008 Dog Edition: собачья радость[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Peugeot продемонстрировала концептуальную модификацию электрического кроссовера E-5008 — Dog Edition: как следует из названия, новинка разработана с заботой о собаках.

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