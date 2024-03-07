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Закон, порядок, государство

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На Северодонецком направлении ударная группа армейской авиации ВКС России нанесла удары по опорным пунктам ВСУ

На Северодонецком направлении ударная группа армейской авиации ВКС России нанесла удары по опорным пунктам ВСУ

Используя рельеф местности, летчики на предельно малой высоте приблизились к целям и совершили пуски неуправляемых авиационных ракет С-8.

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