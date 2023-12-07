Путин вновь "дал краба" принцу Саудовской Аравии. Кадыров был просто вне себя от радости

Avia.pro - Новости Традиция Теплых Встреч Между Россией и Саудовской Аравией Знаменитые рукопожатия между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии продолжают привлекать внимание мировой общественности.
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