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Несекретные материалы

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В Брянской области совершен еще один теракт, подорваны железнодорожные пути

В Брянской области совершен еще один теракт, подорваны железнодорожные пути

Боевики киевского режима продолжают совершение терактов на российской территории. После двух происшествий минувшей ночью, когда в Брянской и Курской областях были подорваны мосты, диверсанты повредили железнодорожные пути.

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